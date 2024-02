Gaby Blaaser gebasht voor ‘opvallende’ kledingkeuze op straat (BEELDEN)

Gaby Blaaser is dol op haar stadje. Ze plaatst daarom een ode aan Amsterdam op Instagram: een filmpje waarin ze over straat flaneert, quasi interessant bij winkeltjes naar binnen gluurt en alle pracht van de magistrale metropool opsnuift. Maar de video lijkt vooral om iets heel anders te draaien. “Doe je jas dicht!”

“Ik hou van mijn stad”, schrijft Gaby bij een filmpje waarin ze over straat loopt. Maakt niet uit of het hartje winter is, Gaby trekt hoe dan ook een uitrusting aan waarin ze haar strakgetrainde lijf kan showen. Geef die meid eens ongelijk. Die blokjesbuik is exact waar ze de kost mee verdient. Toch struikelen haar volgers massaal over het wasbordje van Gaab. “I love my city of i love mijn buik? Om die stiekem te showen,” sneert iemand.

Verbazing

“Lekker met 3 graden buiten lopen met zo’n blote buik alsof het zomer is”, schrijft een verbaasde volger onder het filmpje. En een ander reageert: “Doe de…