Gaby Blaaser belaagd door moedermaffia: ‘Zo loop je toch niet achter de kinderwagen?’

Gaby Blaaser bezorgt elke preutse burger met een mindset uit 1869 een verhoogde hartslag. Op Instagram plaatst de influencer een foto waarop ze in bikini achter een kinderwagen staat. In de reacties onder de foto’s gaat het conservatieve volk los: “Maar waarom altijd halfnaakt?”

Gaby deed al eerder stof opwaaien in de moedercommunity. In gesprek met &C Magazine liet ze weten dat ze het liefst al ‘n fles opentrekt in het kraambed. Ook wilde ze na de bevalling zo snel mogelijk haar oude shape terug. Als het aan Blaaser lag, stond ze al te squatten voordat die dekselse navelstreng was geknipt. Deze boodschap sloeg bij velen verkeerd aan. Gaby’s prioriteiten zouden volgens hen vooral liggen bij de likes op Instagram.

Hoogzwanger in lingerie

Nu blijkt Blaaser inderdaad niet vies van een like-je hier en daar. Ook toen ze nog hoogzwanger was, schroomde ze niet voor een lingeriefoto met blote buik. “Zonde! Zijn er zoveel keuzes om je buik te laten shooten…..