Gaat Mercedes in 2026 markeringslicht geautomatiseerd rijden introduceren?

2023 is een veelbewogen jaar gebleken wat betreft het idee van de zelfrijdende auto. Toch lijken de grote autofabrikanten vertrouwen te houden in de technologie. Zo ook Mercedes. De autofabrikant heeft aangekondigd dat het goedkeuring heeft verworven van de Amerikaanse autoriteiten voor het gebruik van een speciaal markeringslicht. Dit licht zal aangeven wanneer de auto geautomatiseerd rijdt.

Een primeur

Het is voor het eerst dat een autofabrikant officiële goedkeuring weet te krijgen voor het gebruik van een dergelijk markeringslicht. Het is echter nog geen garantie dat dergelijke lichten standaard zullen worden op nieuwe modellen van Mercedes. De goedkeuring, uitgevaardigd door de staat Californië, is in eerste instantie voor twee jaar en betreft ontwikkelingsvoertuigen.

Nevada heeft wel een goedkeuring uitgevaardigd voor het gebruik van de markeringslichten in productievoertuigen. Maar deze goedkeuring betreft enkel voertuigen vanaf modeljaar 2026. Wellicht dat…