Gaat Louisa Janssen Nederland vertegenwoordigen aankomend Songfestival?

Nadat terreurkoppel Mia Nicolai en Dion Cooper dit jaar de reputatie van ons land te grabbel gooide, kunnen we nu enkel nog dromen van een perfecte zoete wraak in 2024. Een nationale schat met de stem van een gesmeerde nachtegaal. En het lijkt alsof onze gebeden zijn gehoord: niemand minder dan Louisa Janssen heeft een nummer ingestuurd naar het Eurovisiesongfestival.

Het rijstveld in

Louisa kennen we natuurlijk van Echte Meisjes in de Jungle, waar ze met haar scherp geslepen acrylklauwen haar overlevingsinstinct zou gaan testen in de bossen van Laos. Helaas kon de kijker al gauw weer afscheid nemen van deze beeldschermspetter. Tijdens een woordenwisseling met Esmee Ipema, schoof ze de influencer regelrecht het rijstveld in en trok ze nog net niet haar arm uit de kom. De productie dwong Janssen om direct te vertrekken.

‘Haat en pestgedrag hoort bij mijn leven’

Het is te hopen dat Louisa net zo behendig is met een microfoon, als dat ze is met het…