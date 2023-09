Gaat deze crypto-oplichter voor 30 jaar de bak in?

Een voormalige investeringsbankier van Deutsche Bank bekende voor de rechter zijn deelneming aan een crypto-fraude ter waarde van 1,5 miljoen dollar. Verder zou de Amerikaan identiteitsdiefstal gepleegd hebben, waarbij hij meer dan 15 creditcards bemachtigde voor ongeautoriseerde transacties. Nu zou Rashawn Russell, zoals de oplichter heet, mogelijk voor een periode van 30 jaar de gevangenis in moeten.

Russel beloofde gegarandeerde rendementen

De zaak van Rashawn Russell is niet mals, want de voormalige investeringsbankier beloofde zijn investeerders in sommige gevallen een gegarandeerd rendement. Maar in plaats van de fondsen van zijn klanten te investeren, koos Russell ervoor om deze te gebruiken voor zijn eigen gokverslaving en voor het terugbetalen van eerdere investeerders.

“Russell maakte gebruik van de interesse van sommige mensen in de cryptomarkt, door een fraude op te zetten voor klanten die hem vertrouwden”, aldus Breon Peace, de openbare aanklager.

In…