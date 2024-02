Gaat contant geld overboord in 2024?

Terwijl onze portemonnees dreigen te evolueren tot museumstukken, onthult Nederland zich als een voorloper in de digitale betaalrevolutie. Terwijl het stof zich neerlegt op verouderde betaalroutines, rijst de intrigerende vraag: hoe heeft deze radicale verschuiving plaatsgevonden, en wat betekent dit voor onze dagelijkse handelingen?

De betovering van mobiele betalingen

Mobiele betalingen, eens beschouwd als technologische curiositeiten, zijn nu onontkoombaar in onze betaalcultuur. Vier op de tien transacties worden als bij toverslag voltooid met vertrouwde gadgets, een verschuiving die deels wordt aangedreven door de introductie van mobiel inchecken in het openbaar vervoer sinds juni vorig jaar. Het verbazingwekkende resultaat is dat drie op de tien reizigers nu de klassieke ov-chipkaart links laten liggen en eerder kiezen voor de betaalpas, telefoon of smartwatch.

De symbiose tussen onze mobiele metgezellen en onze financiële transacties lijkt dieper te gaan dan…