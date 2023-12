Gaat AI in 2024 de hype voorbij naar de volgende fase?

Een van de belangrijkste en meest genoemde thema’s voor 2024 is de ontwikkeling van generatieve kunstmatige intelligentie. Verschillende vermogensbeheerders verwachten in hun vooruitblikken op 2024 dat AI net als in 2023 sterk zal doorgroeien en dat de toepassingen en de verdienmodellen rondom AI flink zullen uitbreiden.

Maar terwijl aandelen in brede zin nog steeds stijgen, zijn er ook discussies over de levensvatbaarheid van transformationele AI-gerelateerde aandelen die in korte tijd gigantisch zijn gestegen. Onlangs belichtten we al de vergelijking tussen Nvidia en het waarschuwende verhaal van Cisco Systems uit 1999. Vermogensbeheerders blijven echter grotendeels positief, in ieder geval voor het komende jaar.

Brede groei

Goldman Sachs Asset Management is een van degenen die geloven in verdere groei ondanks een periode van krappere financieringsomgevingen – met de vertragende inflatie als een belangrijke meewind. Gebieden waar we op moeten letten zijn de…

