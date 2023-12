ga naar de modernste Engelse voetbaltempel – Voetbal International

ADVERTORIAL – Het vertrek vanuit White Hart Lane betekende voor Tottenham Hotspur een verhuizing, maar veel last van heimwee kon er niet zijn geweest. Het nieuwe stadion is gebouwd op zo goed als dezelfde locatie. Het verlaten van White Hart Lane deed pijn, maar was wel een stap naar de toekomst én bood mogelijkheden voor meer supporters. Waar er in de oude thuishaven plek was voor 36.284 toeschouwers, kunnen The Lilywhites nu liefst 62.850 voetballiefhebbers verwelkomen.