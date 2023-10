Ga ik sowieso nooit doen

Tussen Rachel Hazes en haar dochter Roxeanne botert het al jaren niet. Hun relatie is zo verzuurd dat het zelfs al tot een rechtszaak is gekomen.

Voor Rachel Hazes is familie erg belangrijk, maar in de podcast ‘Wat kan er nou gebeuren?’ geeft ze aan dat Roxeanne Hazes haar wel héél hard gekwetst heeft. Of er ooit nog een verzoening komt, daar heeft ze dan ook haar twijfels bij.

“Wil ik dit nog wel?”, vraagt ze zich af. Als het er ooit toch nog van komt, zal het initiatief toch van haar dochter moeten komen. “Ik ga sowieso nooit een poging doen”, zegt Rachel resoluut.

“Als Rox met mij zou willen praten, moet ze naar me toe komen”, klinkt het. Ze weet dat mensen soms fouten maken, maar tussen haar en Roxeanne is de kloof wel héél diep.

“Moederliefde is altijd onvoorwaardelijk, maar er zijn gewoon bepaalde dingen gebeurd die gewoon níét waar zijn en waarvoor ik publiekelijk aan de schandpaal ben genageld. En dat heeft mij gewoon echt heel veel pijn gedaan.”

Met…