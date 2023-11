‘Ga ergens anders huilen’ – Voetbal International

Ángel De María is niet gediend van de kritiek van Lothar Matthäus op de uitverkiezing van Lionel Messi als winnaar van de Gouden Bal. De Duitser noemde de verkiezing ‘een farce’ en vond dat Erling Haaland de prijs verdiende.

