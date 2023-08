G20 in India – Behoefte aan Standaard voor regulering Crypto en AI

Source: iStock

Tijdens de B20 Summit India 2023, die plaatsvond op 25-27 augustus in New Delhi, benadrukte minister-president Narenda Modi dat er grote behoefte is aan een wereldwijde standaard voor cryptocurrency’s en het ethisch implementeren van kunstmatige intelligentie (AI).

Tijdens zijn speech benadrukte president Modi dat India zich inzet om een ‘global green credit’ raamwerk te creëren, en moedigde hiermee leiders aan om duurzame oplossingen te zoeken voor hun werkzaamheden.

Stevige onderwerpen als klimaatverandering, de energiecrisis, voedselverspilling en drinkwater tekorten werden door Modi aangekaart. De boodschap die hij hiermee achter wilde laten is dat bedrijven een enorme impact hebben om het totaalplaatje, en dat er sterkte behoefte is om bedrijven te laten samenwerken om ook gezamenlijk deze uitdagingen te kunnen bestrijden.

Terwijl het steeds moeilijker wordt om…