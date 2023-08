Futures wijzen op licht hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting licht hoger openen, mede geholpen door het positieve slot van vrijdag en de groene borden in Azië en Europa vandaag.

Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 0,1 procent hoger.

Alle ogen waren vrijdag gericht op Jackson Hole voor de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell. In zijn toespraak waarschuwde Powell dat de inflatie weliswaar is afgenomen, maar nog altijd te hoog is. En mocht de economische groei robuust blijven, dan is dit een risico voor het bestrijden van de inflatie. En dus zijn verdere renteverhogingen niet uitgesloten, maar erkende Powell ook dat onzeker is hoe hoog de rente precies uit moet komen om de economie voldoende in toom te houden.

Investment manager Friso Rengers van ING vindt dat Jackson Hole weinig nieuws opleverde. Centrale banken zetten simpelweg het beleid van de afgelopen 18 maanden voort, aldus Rengers.

Volgens marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank…