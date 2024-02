Futures VS wijzen op herstel

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenfutures in New York stonden woensdag hoger en trachten hiermee een herstel in te zetten na de flinke koersdalingen van dinsdag als gevolg van de tegenvallende inflatiecijfers in de VS.

Futures voor de Dow Jones Industrial Average stegen 0,2 procent, De S&P 500-futures konden 0,3 procent bijschrijven, terwijl de Nasdaq 100-futures 0,5 procent hoger noteerden.

De koersen zakten dinsdag, nadat bleek dat de consumentenprijzen in januari waren gestegen, waardoor de inflatie op jaarbasis maar mondjesmaat daalde, van 3,4 procent in december tot 3,1 procent afgelopen maand. Er werd gerekend op een snellere daling tot 2,9 procent.

Dit betekent dat de verhoopte renteverlagingen van de Federal Reserve waarschijnlijk langer op zich laten wachten. Inmiddels gaat de markt niet langer uit van een eerste verlaging in mei, maar in juni.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg direct na de inflatiecijfers met 10 basispunten tot 4,27 procent. “De markt moet meer…