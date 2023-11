Futures voorspellen rustige Black Friday voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een overwegend lichtgroene opening tegemoet, nadat de beursvloeren in New York donderdag leeg bleven vanwege de viering van Thanksgiving in de Verenigde Staten. Vrijdag is sprake van een verkorte handelssessie, waarbij de deuren al om 19.00 uur weer sluiten.

De futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd 0,1 procent hoger. Ook de Dow Jones index gaat een licht hogere opening tegemoet, terwijl de Nasdaq-future licht daalde. Op weekbasis liggen de drie indexen opnieuw op koers voor een mooie winst.

“Vanwege de viering van Thanksgiving Day, de belangrijkste feestdag in de Verenigde Staten, is de macro- en beursnieuwsstroom even opgedroogd. Volgende week is het weer business as usual”, aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig. Alleen de samengestelde inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie en dienstensector in de maand november staat op het programma….