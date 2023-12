Fund flows november: omslag naar positief sentiment

Na een netto-uitstroom van 43,2 miljard euro in oktober maken de in Europa gevestigde langetermijnfondsen een ommekeer en noteren ze in november een netto-instroom van 13 miljard euro. Het beleggerssentiment lijkt positief te zijn geworden, in de nasleep van tekenen van een afkoelende economie en zwakkere inflatiecijfers, die op hun beurt hebben geleid tot een versoepeling door de Amerikaanse Federal Reserve.

In november herstelden wereldwijde aandelen zich met 9% in Amerikaanse dollars en stegen de mondiale staatsobligaties met 3% (in afgedekte Amerikaanse dollars), dankzij de sterker wordende economie, de aanhoudende afname van de inflatie en het groeiende gevoel dat de rentetarieven in de ontwikkelde markten wellicht hun hoogtepunt hebben bereikt.

Aandelenfondsen keerden na drie maanden terug naar positief terrein, met een instroom van 9,7 miljard euro. Net als de afgelopen maanden, met uitzondering van juni, waren de actief beheerde producten goed voor uitstroom die in november…

