Fund flows augustus: uitstroom door zorgen over…

Na positieve stromen in juli noteerden in Europa gevestigde langetermijn beleggingsfondsen in augustus een netto uitstroom van €6,6 miljard, als gevolg van het negatieve beleggerssentiment dat werd veroorzaakt door economische onzekerheid en inflatie.

Wereldwijde aandelen daalden in augustus door zorgen over hernieuwde zwakte in de Chinese vastgoedsector. Ook de Chinese economische cijfers bleven teleurstellen, en de opkomende markten presteerden slechter dan de ontwikkelde landen. Tegelijkertijd stegen de effectieve rendementen op staatsobligaties, waardoor de obligatiekoersen daalden.

Vorige maand boekten aandelenfondsen een netto-uitstroom van €1,3 miljard, het op één na slechtste maandresultaat sinds oktober 2022 (gemeten over 2023 tot nu toe haalden aandelenstrategieën nog steeds €19,9 miljard binnen). Zoals de afgelopen maanden te zien was, behalve in juni, was de uitstroom volledig toe te schrijven aan actief beheerde producten, die €11,8 miljard verloren, terwijl…

Lees verder bij www.morningstar.nl