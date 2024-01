Fund flows 2023: obligaties en passief zijn de winnaars

Inflatie, stijgende rentes, een vertragende economie, geopolitieke spanningen, veel turbulentie en veel voorspellingen die niet uitkwamen zoals gedacht: 2023 is geen rustig jaar geweest voor beleggers.

Ondanks de netto-uitstroom van €1,9 miljard in december hadden de in Europa gevestigde langetermijnfondsen gemeten over heel 2023 een positief flow-resultaat, met een instroom van per saldo €49 miljard. Daarbij is er een scherp contrast tussen de eerste en de tweede jaarhelft: €90,9 miljard netto-instroom in de eerste helft van het jaar en €42 miljard in de tweede helft.

De context in december was heel anders dan die waarin we het jaar 2023 begonnen: de inflatie in de ontwikkelde landen is meer dan gehalveerd en de economische recessie waar velen voor vreesden deed zich vooralsnog niet voor. Zowel de aandelen- als de obligatiemarkten stegen in december, met een positief beleggerssentiment op basis van de verwachting dat 2024 renteverlagingen zal brengen.

