Full body workout zonder gewichten in 1 oefening

Wil jij je kracht, uithoudingsvermogen en cardiovasculaire conditie verbeteren? Dan is de volgende bekende oefening een hele interessante. En het mooie is: je hebt er geen speciale apparatuur voor nodig! Deze uitdagende oefening kan bovendien worden uitgevoerd in een beperkte ruimte en bestaat uit zeven eenvoudige stappen die gemakkelijk te volgen zijn. In dit artikel leggen we samen met Roy van Equipe Personal Training uit Maastricht uit hoe je deze oefening perfect kan doen. We hebben het hier over de burpee.

Begin staand

Begin in een staande positie: Sta met je voeten op schouderbreedte uit elkaar. Zorg ervoor dat je rug recht is, je borst vooruit steekt en je armen langs je zij hangen. Een goed begin is bij deze oefeningen echt het halve werk.

Zak door je knieën

Zak door je knieën in een squat: Buig je knieën terwijl je je billen naar beneden brengt. Houd je voeten plat op de grond en plaats je handen op de grond voor je voeten.

Schop je benen naar achter

Schop je benen naar…