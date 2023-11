Fugro: een koersverdubbelaar – CashCow.nl

Hoera, Fugro gaat weer dividend uitkeren. Dat trekt een groep van nieuwe beleggers aan.

Het aandeel Fugro NV (FUR) steeg aanzienlijk met 10,3% en sloot op 15,31 euro. We moeten terug naar 18 februari 2022 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 17,9%. Technisch ziet het er ook goed uit, maar rond de 16,50 euro liggen wel enkele historisch hobbels.

De huidige koers is slechts een fractie van de 93 euro die in 2011 voor het aandeel werd neergeteld. Escalerende spanningen in het Midden-Oosten kunnen leiden tot een flinke sprong richting die 12 jaar oude high, waarbij kan worden gedacht aan een verdubbeling van de koers.

