FSV Mainz 05-trainer komt met een reactie op besluit clubleiding over Anwar El Ghazi

Het is nog maar de vraag of ooit nog in actie komt voor FSV Mainz 05. De aanvaller, die in het verleden het shirt droeg van onder meer Ajax en PSV, is weliswaar nog maar een paar weken speler van de Duitse club, maar is eerder deze week formeel op non-actief gezet. De reden daarvoor was een post van El Ghazi op social media over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hoewel voor trainer Bo Svensson de personele problemen daardoor toenemen, kan hij zich vinden in het besluit van de leiding.

El Ghazi maakte in de zomer van 2022 de overstap van Aston Villa naar PSV en keerde daarmee terug op de Nederlandse velden. De vleugelspeler slaagde er echter niet in een basisplaats te veroveren in het elftal van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij en zijn perspectief veranderde niet na het vertrek van de voormalig superspits én aanstelling van Peter Bosz. El Ghazi koos eieren voor zijn geld en liet, in overleg met de PSV-leiding, zijn contract in Eindhoven ontbinden. De voormalig…