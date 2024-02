FRITZ!Box komt met WiFi 7 upgrade opties voor kabel, DSL en glasvezel

Op de MWC beurs in Barcelona toonde AVM diverse opties om het modemrouter van je provider te vervangen door modernere techniek.

We staan aan de vooravond van een grote snelheidstoename van onze netwerksnelheid. Niet alleen binnenshuis, maar ook de verbinding met het internet. FRITZ!Box speelt hierop in met diverse opties om het providermodem te upgraden.

Twee ontwikkelingen gaan de komende jaren voor een grote toename in snelheid van netwerkverbindingen zorgen. Binnenshuis zal WiFi 7 hogere snelheden en stabielere verbindingen mogelijk maken. Naar buiten toe zullen we gaan overstappen naar glasvezel, wat zeker een verbetering is voor wie nog op dsl is aangewezen. Dankzij de vrije modemkeuze is het nu een stuk eenvoudiger dan voorheen om het modem van je provider in te wisselen voor iets dat beter aansluit op moderne standaarden. AVM speelt daar met zijn FRITZ!Box producten op in. Op MWC dit jaar toonde het apparaten die een WiFi 7 upgrade bieden en de…