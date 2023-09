Frits Wester doet mee aan Expeditie Robinson 2023

Het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson is voor Frits Wester van 61 jaar belangrijk. Hij laat hiervoor namelijk politiek Nederland achter zich. Frits is geboren in 1962 en is daarmee ook één van de oudste deelnemers aan het programma. Vanaf zijn 17e is hij al betrokken bij de oprichting van CDA-jongeren in Alkmaar (CDJA). Veel mensen kennen hem als journalist en ook als politiek verslaggever bij RTL Nieuws.

Meer over tv te zien

Frits is vaker te zien op tv dan alleen maar bij RTL Nieuws. Hij heeft meegedaan aan de Kroongetuige en De Verraders Halloween. Met name bij dat laatste programma moest hij veel doorstaan door te liegen en te bedriegen. Zou het hem lukken om ook in de finale te komen van Expeditie Robinson?

Alcoholprobleem verleden tijd?

Een aantal jaar geleden gaf men aan dat Fris vermoeid was en afwezig wat politiek commentaar zou hebben geleverd. Hij zou beschuldigd zijn van dronken presenteren. Bij het tv programma Jinek heeft hij…

Lees verder bij sterrenoptv.nl