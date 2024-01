Friends with Benefits: 15 belangrijke Tips voor FWB-Relatie

We kennen allemaal de uitdrukking “laten we het ongedwongen houden”, maar wat betekent het eigenlijk om “friends with benefits” met iemand te zijn?

Friends with benefits (aka FWB) is een ongedwongen seksuele relatie met ofwel een vriend (duh) of gewoon een willekeurig persoon. Het algemene idee is dat je vrienden (of op zijn minst vriendschappelijk) bent met de ander en een seksuele chemie hebt, maar niet geïnteresseerd bent in het nastreven van een serieuzere, romantische, relatie.

Succesvolle FWB-relaties zijn strikt seksueel en vermijden alle romantische en fysieke intimiteit van een echte relatie. Voor veel mensen zijn FWB-relaties een geweldige manier om een seksuele jeuk te krabben zonder de tijd of de emotionele investering in een volwaardige relatie. Ze zijn ook uitstekend voor polyamoreuze mensen die geïnteresseerd zijn in het nastreven van meerdere verschillende soorten relaties tegelijk.

En terwijl sommige mensen echt gedijen in deze ongedwongen relaties, hebben anderen er moeite mee om seksuele intimiteit te scheiden van emotionele intimiteit. De vraag dringt zich op: Is het echt mogelijk om een seksuele relatie te hebben zonder gevoelens te vangen? Casual relaties zijn niet voor iedereen weggelegd, dus als je geïnteresseerd bent in het nastreven van een FWB, zijn er een paar grondregels die je jezelf moet afvragen om te voorkomen dat een FWB situatie te betrokken wordt.

1. Vermijd logeerpartijen

Na het hebben van seks, WEGGAAN! Knuffelen en lepelen vallen vierkant onder activiteiten voor stellen en moeten vermeden worden als je wilt dat je FWB-relatie werkt.

Net als pillow talk, dat vaak erg intiem kan worden. Hoe fijn het ook is om ‘s morgens naast iemand wakker te worden (en mogelijk ochtendseks te hebben!), dat is een intimiteit die je moet proberen te reserveren voor serieuze partners.

Dit wil niet zeggen dat je je vriend op de stoep moet schoppen zodra jullie klaar zijn met seks, maar je moet op je hoede zijn voor logeerpartijen, want die kunnen complicaties toevoegen aan je ongedwongen relatie.

Net zoals jij waarschijnlijk nog met andere aan het daten bent, zijn zij dat ook. Wees je ervan bewust dat jij als FWB waarschijnlijk niet hun prioriteit bent en dat je je misschien op je gemak moet voelen om een stapje terug te doen in hun datingleven. Jij wilt waarschijnlijk hetzelfde, dus dit pakt meestal goed uit.

Naast het niet jaloers worden op een FWB is het belangrijk om niet te verwachten dat je hun nummer één prioriteit bent.

3. Word geen FWB met iemand voor wie je al gevoelens hebt

Een succesvolle friends with benefits relatie zal eindigen wanneer de relatie niet langer een/beide van jullie dient, of wanneer een van jullie serieuzer gaat daten met een ander. Je moet een friends with benefits relatie niet ingaan in de verwachting (of de hoop) dat het iets serieuzers wordt. De meeste FWB eindigen niet met een relatie met je bedmaatje! Daarom moet je geen FWB worden met iemand die je al leuk vindt. Als je afspreekt om gewoon samen te slapen, moet je niet verwachten dat diegene op een ochtend wakker wordt en je gevoelens beantwoordt. En als je met elkaar naar bed gaat, zullen je gevoelens voor de ander waarschijnlijk alleen maar sterker worden, wat de situatie nog moeilijker kan maken.

Voor veel mensen is het gemakkelijk en normaal om emotionele gevoelens te scheiden van fysieke/seksuele relaties en dat is waar je je voor aanmeldt als FWB. Met iemand naar bed gaan in de hoop dat ze voor je vallen is een zekere manier om je eigen hart te breken. In plaats van te gaan voor iemand waar je romantisch in geïnteresseerd bent, kies je iemand waar je je niet romantisch toe aangetrokken voelt, zodat het inderdaad ongedwongen kan zijn.

4. Zorg ervoor dat je emotioneel volwassen genoeg bent om FWB te zijn

Op een vrijblijvende manier met iemand naar bed gaan vergt veel emotionele volwassenheid. Voordat je aan een FWB fling begint, zorg ervoor dat je kunt omgaan met de verschillende uitkomsten van de relatie. Het toevoegen van seks aan de relatie zal het nooit gemakkelijker maken (hoewel het mogelijk veel voldoening toevoegt), dus vraag jezelf af of je vanaf het begin een ongedwongen situatie aankunt.

Het hebben van emotionele volwassenheid betekent ook dat je in staat bent om je eigen wensen en behoeften te evalueren. Voordat je seksueel betrokken raakt bij een vriend of vriendin, denk dan na over wat je echt wilt uit je relatie met hem of haar. Ben jij het type persoon dat ongedwongen seks met condooms aankan? Niet iedereen is dat. Dit over jezelf weten is belangrijk voordat je aan een FWB-relatie begint, zodat je jezelf en je vriendschappen kunt beschermen.

5. Kies je partner verstandig uit

De ideale FWB is iemand tot wie je je fysiek aangetrokken voelt, maar niet emotioneel. Naast seksuele chemie is het belangrijk om iemand te kiezen die eerlijk is. Succesvolle FWB-relaties vergen veel communicatie en vertrouwen, dus het is belangrijk om je partner verstandig te kiezen.

Aan het eind van de dag moet je ook bedenken wat er gebeurt als de FWB-relatie niet werkt. Wil je echt het risico lopen de dynamiek van een vriendengroep te veranderen door met je vriend naar bed te gaan in de kleine kans dat het niet werkt? Soms is het beter om een speelse vriendengroepflirt te behouden dan een seksuele relatie met een vriend na te streven. En andere keren pakt het slapen met je maatje helemaal goed uit. Iedereen functioneert anders en alle vriendengroepen hebben een andere dynamiek. Zorg er gewoon voor dat je alle factoren in overweging neemt als je besluit om met iemand een FWB te worden.

6. Wees niet lovey dovey

Als je in een friends with benefits situatie zit, gedraag je dan niet als een stel! Dit is misschien wel de gouden regel van succesvolle FWB-relaties. Houd geen handen vast. Niet knuffelen in het openbaar. Ga niet op date. Doe niet aan PDA (public display of affection).

Wees in het algemeen gewoon niet lovey dovey met je FWB. Het is belangrijk om dingen in de slaapkamer te houden, zodat je geen gevoelens voor hem of haar gaat ontwikkelen. Als je koppel-dingen gaat doen met je FWB, dan kun je gevoelens voor hem gaan ontwikkelen, ook al is dat niet je bedoeling. Het is niet meer dan normaal om voor iemand te gaan vallen als je veel tijd met elkaar doorbrengt, vooral als je al seksueel intiem bent. Probeer deze situatie dus helemaal te vermijden.

Veel mensen vinden dat het eigenlijk het gemakkelijkst is om de hoeveelheid tijd alleen die ze met de FWB doorbrengen te minimaliseren om de relatie meer casual en low key te houden. Hoewel je niet wilt dat de relatie transactioneel aanvoelt, wil je er wel voor zorgen dat het vooral/helemaal draait om jullie seksuele chemie en verbondenheid.

Als jullie buiten de slaapkamer tijd met elkaar willen doorbrengen, is het een goed idee om dat in groepsverband te doen. De groepsdynamiek beperkt PDA tot een minimum en benadrukt het VRIENDEN-aspect van FWB.

7. Wees transparant over je seksleven en wees veilig

FWB relaties zijn meestal niet exclusief, wat betekent dat jij en je vriend waarschijnlijk een paar verschillende mensen zien. Wanneer je voor het eerst een friends with benefits relatie begint, moeten jij en je nieuwe boo het erover hebben of jullie van plan zijn om met andere mensen naar bed te gaan of niet, wanneer jullie het over jullie grenzen hebben (hierover volgt nog meer). Tijdens dit gesprek moeten jullie praten over hoe jullie van plan zijn veilige seks met elkaar en andere mensen te beoefenen.

Het is niet nodig om bekend te maken met welke andere mensen je slaapt (tenzij dat jou en je partner comfortabeler maakt), zolang jullie maar op één lijn zitten over jullie verwachtingen voor bescherming tijdens de seks. Het is super belangrijk dat jullie allebei transparant zijn over jullie seksleven en dat jullie veilige seks hebben. Naast condooms en andere vormen van bescherming is het een goed idee om routinematige soa-screeningen in te stellen, zodat je wel weet wat je status is.

8. Geef prioriteit aan het vriendschapsgedeelte van “FWB” boven het fysieke

Onthoud uiteindelijk dat je vrienden moet zijn met je FWB. Een FWB relatie is niet zomaar een willekeurige hookup en het is belangrijk om een goede relatie met elkaar te onderhouden buiten de slaapkamer. Omdat FWB geen lange termijn ding is, moet je je richten op het in leven kunnen houden van jullie vriendschap, zelfs als het voordeelgedeelte van jullie relatie tot een einde komt (wat uiteindelijk wel zal gebeuren) Je hoeft niet heel veel tijd samen door te brengen om je vriendschap in stand te houden, maar je richten op het leuk, luchtig en speels houden van dingen, zal je helpen om het vriendschapsgedeelte prioriteit te geven boven het fysieke.

Het respecteren van elkaars verwachtingen en grenzen zal er ook voor zorgen dat jullie op goede voet blijven gedurende jullie FWB relatie en nadat die voorbij is. Het is helemaal mogelijk om vrienden te blijven met iemand nadat je hebt aangepapt (of het nu één keer is of vele keren), zolang je maar een wederzijds respect voor elkaar behoudt. Het kan soms wat tijd kosten om de overgang te maken van het aanhaken naar het weer vrienden zijn, maar het idee van vriendschap in je hoofd houden door de hooking up fase heen zal deze overgang helpen als het zover is.

9. Verwacht het absolute minimum

Naast het stellen van verwachtingen in het begin, is het een goede vuistregel om je verwachtingen zo laag mogelijk te stellen. Een FWB relatie komt niet met toeters en bellen, dus verwacht op geen enkel moment een verjaardagscadeau, een Valentijnskaart of een bos bloemen.

Door je verwachtingen laag te houden (ja, zelfs lager dan de verwachtingen die je in het begin stelde) voorkom je dat je te veel investeert in je ongedwongen relatie. En het voorkomt dat je jaloers of boos wordt als je vriend je afwijst of je geen prioriteit geeft. Het absolute minimum verwachten zal je ook helpen voorkomen dat je in de val loopt van het vangen van gevoelens.

Onthoud dat je niet moet verwachten dat deze relatie uitgroeit tot iets serieuzers, dus houd je verwachtingen voor de relatie realistisch/laag en laat ruimte voor andere mensen in je leven om emotionele steun en meer consistente vriendschap te bieden.

10. Stel grenzen

Het is uiterst belangrijk om grenzen te stellen als je een vriendschap naar het niveau Friend with Benefits brengt. Grenzen zijn belangrijk voor elke relatie, en FWB-relaties vormen daarop geen uitzondering. Willen jullie je allebei voldaan voelen in deze relatie, dan moet je ervoor zorgen dat je grenzen en behoeften worden gerespecteerd. Dit is vaak belangrijker voor FWB die dezelfde vriendengroep delen of enige sociale overlap in hun leven hebben.

Als dit het geval is, is het belangrijk om te bespreken wie van de relatie zal weten, hoe jullie de relatie in het openbaar zullen navigeren en of vrienden of bepaalde mensen al dan niet verboden terrein zijn. Het opstellen van grenzen of regels is net zo belangrijk (zo niet belangrijker) dan het opstellen van verwachtingen in het begin. Het is belangrijk voor jou en je vriend om jullie grenzen gedurende jullie relatie te checken.

11. Stel aan het begin verwachtingen vast

In een FWB relatie zitten vereist veel potentieel ongemakkelijke of botte gesprekken kuch, waarom we dat stukje over emotionele volwassenheid noemden. Jij en je FWB moeten in het begin praten over de verwachtingen voor jullie relatie. We begrijpen dat niet iedereen van plannen houdt, maar het kan nuttig zijn om vanaf het begin te praten over hoe jullie FWB-relatie eruit zal zien.

Wil je een staande hookup op woensdagavond? Of wil je dat het spontaner wordt? Ben je down met flirterig sms’en? Of overschrijdt dat een grens? Verwacht je dit voor de nabije toekomst? Of verhuis je over twee maanden naar de andere kant van het land? Door al deze dingen in het begin door te spreken, zorg je ervoor dat jij en je vriend(in) op één lijn zitten.

12. Communiceer

Communicatie is de sleutel in elke relatie, maar het is vooral belangrijk in een FWB relatie als je dingen moet bespreken als verwachtingen, grenzen en je seksuele gezondheid. Deze gesprekken kunnen voeren vereist veel volwassenheid, maar het is ook een vaardigheid die je met oefening kunt ontwikkelen.

Deze gesprekken komen voor de meeste mensen niet super natuurlijk, dus het instellen van check-ins waarin je vrijuit kunt praten over je grenzen en seksuele gezondheid kan helpen deze belangrijke gesprekken te vergemakkelijken. Vaak is het meest ongemakkelijke deel van deze gesprekken het vinden van een manier om deze dingen überhaupt ter sprake te brengen, het vaststellen van een moment om hierover in te checken neemt die vreemdheid weg en opent de belangrijke dialoog.

Het is ook belangrijk dat je in staat bent je seksuele behoeften in een FWB-relatie te communiceren. Immers, wat is het nut van de voordelen als ze het niet voor je doen! Het is belangrijk dat je openlijk kunt communiceren over je seksuele behoeften, zodat de FWB voldoening geeft. Wees niet bang om te vragen wat je nodig hebt in de slaapkamer. Vaker wel dan niet zal je partner de begeleiding waarderen. Dit betekent ook luisteren naar wat je FWB wil en nodig heeft in bed. Het hebben van een “friend with benefits” vereist een heel nieuw niveau van communicatie, wat zeker niet voor iedereen is weggelegd.

13. Wees niet jaloers!

Zoals we al zeiden, zal je FWB waarschijnlijk met andere mensen naar bed gaan of hen najagen. Net als jijzelf. Het is belangrijk om gevoelens van jaloezie niet in de weg te laten staan van een goede sekspartner. Bezitterigheid kleurt niemand goed – in geen enkele soort relatie – maar vooral niet in een FWB situatie als je beslist niet exclusief bent!

Het is aan jou en je FWB of je de bijzonderheden van elkaars seksleven wilt weten. Het is belangrijk om te weten of jij het type persoon bent dat jaloers wordt (sommige mensen wel, sommige mensen niet) en je grenzen te bespreken met dit in gedachten. Het creëren van eerlijke grenzen kan vaak de hoeveelheid jaloezie die partners voelen in FWB-relaties minimaliseren.

14. Vergeet niet waarom je begonnen bent

Aan het eind van de dag draait het bij friends with benefits relaties om seks. Zorg ervoor dat jij en je vriend samen leuke seks hebben! FWB-relaties zijn een geweldige manier om verschillende soorten seks te verkennen en creatief te worden. Richt je op het leuke en zorgeloze deel van de relatie en zorg ervoor dat in de slaapkamer aan je behoeften wordt voldaan!

Onthoud dat jij en je vriend waarschijnlijk niet zullen eindigen als serieuze partners, dus als dat is waar je uiteindelijk naar op zoek bent, moet je ernaast blijven daten. Het leuke van een FWB-relatie is het feit dat de dingen zo ongedwongen zijn. Je kunt met je FWB naar bed als je in de stemming bent, en het rustig aan doen in je datingleven.

Het hebben van een FWB haalt vaak de seksuele frustratie uit het daten, omdat je elders in je seksuele behoeften wordt voorzien, waardoor je je kunt richten op je emotionele band. Het hebben van een FWB kan vaak de druk wegnemen van het daten in de beginfase. Zelfs als je er toch voor kiest om te slapen met mensen met wie je pas date, kan het hebben van een betrouwbare seksuele partner het daten meer ontspannen maken. Daten kan ook helpen voorkomen dat je gevoelens krijgt voor een FWB, omdat je andere uitlaatkleppen hebt voor flirten en emotionele verbindingen.