Friends-ster Matthew Perry overleden in jacuzzi: dit is wat we tot nu toe weten

Matthew Perry, bij het grote publiek bekend van de populaire sitcom Friends, is onverwacht overleden. Hij werd 54 jaar oud.

Onverwachte dood

Volgens TMZ werd Perry vandaag aangetroffen in een jacuzzi in een huis in Los Angeles. Er zijn voor zover bekend geen drugs aangetroffen op de plaats van het incident en er lijkt geen sprake te zijn van een misdrijf. De exacte omstandigheden rond zijn dood zijn nog onduidelijk.

Chandler Bing

Perry werd wereldberoemd door zijn rol als Chandler Bing in Friends, maar hij heeft ook in tal van andere tv-shows en films gespeeld. Ondanks zijn succes op het scherm had Perry de nodige uitdagingen in zijn persoonlijke leven. Hij worstelde jarenlang met verslavingen en heeft meerdere keren een afkickkliniek bezocht. In een recent gepubliceerde memoires besprak hij openhartig deze moeilijke periodes in zijn leven.

GezondheidsproblemenÂ

Naast zijn verslavingsproblemen kampte Perry met ernstige gezondheidsproblemen die…