Frenkie de Jong loopt leeg op de persconferentie van FC Barcelona

heeft dinsdagavond op de persconferentie naar aanleiding van het duel tussen Napoli en FC Barcelona in de achtste finales van de Champions League zijn ongenoegen geuit over de speculaties over zijn toekomst. De Nederlander heeft bij FC Barcelona nog een contract tot medio 2026, maar de club wil dat graag verlengen. Daarvoor moet De Jong wél akkoord gaan met opnieuw een salarisverlaging. De middenvelder is echter niet blij met wat er allemaal wordt gezegd en geschreven.

FC Barcelona telde in 2019 enkele tientallen miljoenen euro’s neer voor de komst van De Jong, maar de eerste successen lieten lang op zich wachten. De Catalanen wilden anderhalf jaar geleden zelfs heel graag van hem af. De Nederlander drukte met zijn hoge salaris zwaar op de begroting. Het Manchester United van Erik ten Hag hoopte toe te kunnen slaan, maar De Jong hield zijn poot stijf en bleef ‘gewoon’ in Barcelona. Hij veroverde een basisplaats, kroonde zich voor het eerst sinds zijn komst tot…