Freek Vonk wil graag een gezin: ‘Ik sprak mijn ex vanmorgen nog’

Ondanks dat Freek Vonk en Franka Vedder niet langer samen zijn, houdt de bioloog nog steeds van haar. Dit laat hij weten in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik sprak haar vanmorgen nog.”

Gezin

Zoals bij de vrouwtjes de eierstokken gaan rammelen, zo begint de ratelslang van Freek ook te sidderen. “Natuurlijk verlang ik naar een gezin,” zegt hij. Toch gaat dat nog knap lastig worden. Door zijn onregelmatige levensstijl is eerder zijn relatie met Franka op de klippen gelopen.

‘Ik hou van haar’

“Ik ben nu sinds een paar maanden vrijgezel,” vertelt hij. “Het bleek te lastig om onze levens te combineren, ik ben soms acht maanden per jaar van huis. Tijd is een enorme puzzel en die konden we niet oplossen. Maar we gaan nog heel goed met elkaar om, ik sprak haar vanochtend nog. Ik hou nog steeds van haar. En kijk, daarom vind ik het lastig iets te zeggen over de toekomst.”

Huisje, boompje, beestje

En hoewel een gezin met kinderen hem ‘geweldig’ lijkt,…