Freek Vonk is volledig van de pot gerukt en laat zich wurgen door anaconda

Freek Vonk heeft recentelijk een nieuw slangensoort ontdekt en om deze heugelijke vondst te vieren deelt hij een video waarin hij door het beest gewurgd wordt. Een beetje Kinky is de professor wel. “Ik wilde weten hoe dat voelt!”

Iconisch toproofdier!!!

De oogballen popten nog net niet uit zijn kassen, maar Freek kan wel weer een wens van zijn bucketlist strepen. De bioloog is compleet verwonderd over de kracht van de reeds ontdekte slang en vraagt zich af hoe het zich al die tijd schuil kon houden. “Als zo’n gigantisch groot en iconisch toproofdier zo’n groot geheim kan verbergen, dan roept dat natuurlijk meteen de vraag op: hoeveel andere onbekende soorten leven er nog onder onze radar?,” schrijft Freek op Instagram. Ja, vermoedelijk nog wel een paar genadeloze nekkenkrakers.

Best grappig

Freek liet zich in 2014 vrijwillig fijnknijpen door een langgerekte spier met schubben. Vele jaren later, in 2023 pas,…