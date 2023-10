Freek van Noortwijk, ex van Katja Schuurman, zet zijn Amsterdamse woning te koop; Zie foto’s

Hier hebben Katja en Freek heel wat romantische nachten doorgebracht…

In november 2021 kwam er een einde aan de relatie tussen Katja Schuurman en topkok Freek van Noortwijk. Samen zijn ze de ouders van dochtertje Coco. Gelukkig hebben de twee nog altijd een goede band en is Freek echt een goede vader voor Coco.

KOOPSOM WONING FREEK VAN NOORTWIJK

Freek en Katja hebben heel wat nachten doorgebracht in het appartement van Freek dat hij nu te koop heeft gezet voor een vraagprijs van 375.000 euro. Zelf kocht hij de hoekwoning in 2013 voor een prijs van 154.500 euro en liet er 2 hypotheken op vestigen in totaal 150.000 euro.

INDELING WONING FREEK VAN NOORTWIJK

Er gloort aan de horizon voor Freek dus een mooie winst van 225.000 euro! Kassa. De koper krijgt een zeer leuke hoekwoning met een woonoppervlakte van 42 vierkante meter. In totaal zijn er twee kamers: 1 slaap-en 1 woonkamer.

De woonkamer heeft vier grote raampartijen waardoor het een licht…