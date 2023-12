Freek Jansen haalt drie verantwoordelijken voor wanbeleid bij Ajax door de mangel

Voetbal International-journalist Freek Jansen heeft met een bericht op X gehakt gemaakt van het beleid wat er momenteel bij Ajax wordt gevoerd. De journalist, die de Amsterdamse club jarenlang heeft gevolgd, gebruikt de term wanbeleid en kijkt drie verantwoordelijk aan.

“Sven Mislintat stelde afgelopen zomer voor 115 miljoen euro de slechtste Ajax-selectie in de geschiedenis samen (balans/positie/karakter/kwaliteit)”, schrijft Jansen, die – zoals veel mensen in de voetballerij – uiterst kritisch kijkt naar het verrichte werk van de Duitse directeur voetbalzaken. Hij is volgens Jansen echter niet de enige die zich de dramatische prestaties van Ajax mag aanrekenen.



Artikel gaat verder onder video



Ook Jan van Halst en Maurits Hendriks mogen volgens Jansen in de spiegel kijken: “De zichzelf naar voren geschoven goeroe Maurits Hendriks en rvc-voetbalman Jan van Halst knikten instemmend”, doelt Jansen op alle aankopen die Mislintat in de afgelopen zomer mocht doen. “Wanbeleid”, zegt…

Lees verder bij www.fcupdate.nl