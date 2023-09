Fred van Leer reageert op ruzie met Glennis Grace

Fred van Leer doet tijdens de repetitie van zijn nieuwe show in Ahoy Rotterdam een boekje open over zijn vriendschap met Glennis Grace . Fred verbrak de vriendschap na het supermarktgevecht van Glennis, maar de deur lijkt inmiddels weer op een kier te staan.

Ruzie Fred van Leer en Glennis Grace

Fred van Leer verbrak de vriendschap met Glennis Grace, die na de rechtszaak werd veroordeeld voor het supermarktgevecht in de Jumbo. Inmiddels heeft ze haar taakstraf afgrond. De zangeres vertelde eerder in het YouTube-programma Open Casa openlijk over de dingen die ze is verloren door het incident. “Zakelijk snap ik dat, maar waarom in het persoonlijk leven? Het waren mensen met wie ik jarenlang zo goed bevriend was.”

“Ik had liever gehad dat je naar mijn huis was gekomen en me de huid vol had gescholden”, vervolgde ze. “Maar had me dan ook weer in je armen genomen en gezegd van ‘oké, je hebt een fout gemaakt, we gaan het fixen.’”

Fred & Friends, maar geen Glennis

Op 22 en 23…