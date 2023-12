Fred van Leer opent eigen webshop en is grof tegen zijn klanten

Fred van Leer is, als iedere andere BN’er met grootheidswaanzin, een eigen webshop begonnen: de Fredshop. Wat hij daar aan de man probeert te brengen? Zijn eigen lijn kerstballen (inclusief miniatuur-Fred voor in je boom), hoge hakken en jawel: vloerkleden. Van Leer doet tevens ook zelf de klantenservice. Misschien toch een facet dat hij beter kan uitbesteden.

Buurtsuper van Fred

In de virtuele buurtsuper van Fred vind je kerstornamenten, schoenen en vloerkleden. De stylist is zelf het creatief genie achter het ontwerp van de producten en dat zet je flink aan het denken: wat gebeurt er toch allemaal in die complexe frontale kwab van Fred? Zijn lijn kerstballen is dan ook uniek. Denk aan een deurknop-ornament met de tekst ‘press for orgasm’, verschillende s*ksspeeltjes én mini-Fredjes voor in de boom.

Cynische reactie

De vloerkleden van Fred wekken ook interesse. Een volger vraagt aan de ster wat er gebeurt als je op…