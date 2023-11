Fraude met laadpassen veel te makkelijk

Waar er geld over tafel gaat, wordt gefraudeerd. Gelukkig is het bestrijden van fraude geen gevalletje alles of niets. Met een paar beveiligingen toevoegen is het plegen van fraude voor veruit de meeste mensen al een te groot risico om te overwegen. Die memo hebben ze bij de afdeling laadpassen kennelijk niet gekregen.

Een laadpas aanvragen op naam van Mark Rutte met het rekeningnummer van de Belastingdienst zou niet moeten kunnen. Maar een onderzoeker in dienst van cybersecuritybedrijf Vest is het gelukt. Een klaar teken dat de aanbieders van laadpassen zich achter de oren moeten gaan krabben.

Compleet gebrek aan controle

Om een laadpas te kunnen aanvragen moet men een aantal gegevens aanleveren. Wel handig voor de aanbieder van een laadpas om te weten waar ze de rekening heen moeten sturen. Op de juistheid van de aangeleverde gegevens wordt echter niet gecontroleerd, zo blijkt. Onderzoeker Alexander van Ee wist op verschillende manieren een bruikbare pas in handen…