Fraude, faillissementen en strakkere regelgeving: het jaar 2023 voor crypto

Wanneer crypto in 2023 de voorpagina haalde, was het vrijwel zonder uitzondering met maar een reden: Er ging wederom iemand jarenlang de bak in of kreeg een miljoenenboete opgelegd, vanwege illegaliteit rondom crypto. Het meest spraakmakende voorbeeld betrof Sam Bankman-Fried, de oprichter van crypto exchange FTX. Bankman-Fried sjoemelde met miljarden aan crypto die in het beheer waren van FTX en gaat mogelijk de rest van zijn leven achter tralies doorbrengen.

Maar niet alleen Bankman-Fried liep het afgelopen jaar tegen de lamp. Changpeng Zhao van Binance moest stoppen als CEO en kreeg 200 miljoen dollar in boetes opgelegd vanwege zijn rol in witwaspraktijken. En dan hebben we nog niets gezegd over Alex Mashinsky, Ilya Lichtenstein of wannabe rapper annex crypto dief Heather “Razzlekhan” Morgan. Maar dreigt dat alles crypto de nek om te doen, of floreert de markt er desondanks (of misschien zelfs juist dankzij) door?

Bitcoin koers stijgt weer

De waarde van een…