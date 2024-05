Alles over Frans Vinju (Kinderen, Vermogen, Hélène Hendriks)

We krijgen regelmatig de vraag, wie is nu de nieuwe liefde van Hélène Hendriks (43) van Vandaag Inside. Het antwoord is Frans Vinju (64). De financieel specialist die in Breda woont is zoals je ziet al wat jaartjes ouder dan Hélène Hendriks, maar zolang de twee, maar gelukkig zijn is het goed. Meer weten over Frans Vinju, het nieuwe liefje van Hélène Hendriks? Lees snel verder, we hebben alle ins & outs.

Volledige naam: Frans Vinju

Leeftijd van Frans Vinju: 64 jaar

Woonplaats: Bavel

Beroep: Zelfstandig ondernemer in de financiële sector

Partner Frans Vinju: Hélène Hendriks

Wie is Frans Vinju?

Totdat Frans Vinju als de vlam van Hélène Hendriks werd genoemd in roddelblad Privé, wisten niet veel mensen wie hij was. Voor mensen die in de financiële sector werken of hockey spelen in Noord-Brabant is dat misschien wel anders, maar voor het grote publiek is dit onze eerste kennismaking met Frans Vinju. Een foto van hem vind je hier.

Frans Vinju is al een tijdje actief bij hockeyclub Push in Breda waar hij ook in de buurt woont. Frans is overigens niet geboren in Breda, hij komt oorspronkelijk uit Den Haag. Al op jonge leeftijd is Frans Vinju werkzaam als manager in de financiële sector. Eerst doet hij dat voor banken zoals ING en Paribas. Later begint hij voor zichzelf. Je kunt hem inhuren als Interim manager, financieel specialist en recovery management.

Hélène Hendriks en Frans Vinju samen gespot

Hélène Hendriks en Frans Vinju werden volgens Privé door Rien de Deugd jr. gespot op het terras van Café Moeke op de Ginnekenmarkt in Breda. De Ginnekenmarkt is te vinden in de gelijknamige wijk het Ginneken. De plek waar tegenwoordig heel vermogend Breda woont. Tijdens een rondgang op Funda komen we al snel een paar woningen tegen van boven de 1 miljoen euro.

Hélène Hendriks en Frans Vinju waren dus in goed gezelschap. Het koppel ziet er overigens uit als een gewoon stel dat even een kopje koffie drinkt op een terrasje. Hélène Hendriks heeft een zwarte sportieve outfit aan, hij een blauwe trui. Gewoon zoals ieder ander tijdens een zonnige dag op het terras.

Waarom zo geheimzinnig Hélène?

Hélène Hendriks was altijd een beetje geheimzinnig over haar partner. Naar eigen zeggen omdat hij geen behoefte heeft om in de spotlight te staan. Dat is een bijzondere uitspraak, want er zijn een paar filmpjes op het internet te vinden waarin Frans Vinju geïnterviewd wordt of zelf mensen interviewt. Zoals wij het zien heeft hij helemaal geen moeite met de aandacht.

Groot leeftijdsverschil

Wat we ons wel kunnen voorstellen is dat Hélène Hendriks toch een beetje bang is voor de reacties op het leeftijdsverschil. Er is namelijk een leeftijdsverschil van 22 jaar. Frans Vinju heeft een flinke bos grijs haar en kan ogenschijnlijk niet zonder zijn leesbril over straat. Op de beelden die gepubliceerd zijn draagt hij die leesbril in een koker om zijn nek.

Op andere beelden is de leesbril er een die bij de neus met magneetjes vastzit. Doe je hem af dan kun je de magneetjes loshalen en om je nek hangen. Hoe je het ook wendt of keert, dat komt een beetje oubollig over. Maar de twee zijn allebei volwassen, dus wat maakt het eigenlijk uit, zolang ze allebei maar gelukkig zijn.

Hoe lang zijn Hélène Hendriks en Frans Vinju samen?

Door de onthulling van Privé in 2024 lijkt het erop dat Hélène Hendriks en Frans Vinju pas kort samen zijn. Dat is echter helemaal niet het geval. De Privé wilde het doen geloven dat de geplaatste beelden van een recent gezellig moment op het terras was. Dat is volgens Hélène Hendriks helemaal niet waar. De beelden werden 11 jaar geleden gemaakt. Zou dat betekenen dat ze al 11 jaar samen zijn?

Op zich is er een kans dat ze elkaar al een tijdje kennen, want hun paden kruisten elkaar vroeger al regelmatig. Frans Vinju is namelijk al jaren actief bij hockeyclub Push in Breda. Hélène Hendriks heeft langere tijd hockey gespeeld bij dezelfde hockeyclub in Breda. Als kind speelde ze eerst hockey bij Hockey Club Prinsenbeek, maar ging daarna naar Push en toen ze 17 jaar was kwam ze in het eerste team.

Samen met haar team promoveerde Hélène naar de Hoofdklasse. Ze speelde 12 jaar lang op dat hoge niveau bij verschillende hockeyclubs. We weten niet of Hélène Hendriks en Frans Vinju elkaar uit die tijd kennen of dat Hélène Hendriks nu op een of andere manier nog verbonden is met de club.

Hélène Hendriks en Frans Vinju wonen samen

Hélène Hendriks en Frans Vinju wonen al een tijdje samen en hebben zelfs een samenlevingscontract. Wat wel vreemd is dat Hélène Hendriks haar woning zonder Frans heeft gekocht in 2021. In dat jaar kocht ze voor een bedrag van 1.425.000 euro een riante woning in het mooie Brabantse Bavel, een dorp net onder Breda.

Dat ze het huis alleen kocht wil overigens niet zeggen dat ze in 2021 nog niet samen waren. Frans Vinju is zelfstandig ondernemer in de financiële sector. Zelfstandig ondernemers kiezen er wel vaker voor om een woning op de naam van hun partner te zetten. Zo is er ook een bedrijf dat op naam van Hélène Hendriks staat, maar het bijbehorende telefoonnummer is van Frans. Het kan belastingtechnisch voordeliger zijn voor het koppel, maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet.

Hélène Hendriks wil (misschien) trouwen

Ondanks dat het programma Vandaag Inside, waar Hélène Hendriks vaak te gast is, niet over het privéleven van de gasten gaat, worden er wel verdacht vaak vragen over gesteld. Zowel Wilfred Genee als Johan Derksen lijken maar wat nieuwsgierig naar het privéleven van Hélène Hendriks.

Als het gaat om trouwen zegt Hélène Hendriks dat ze het in principe niet uitsluit. Ze zegt dat ze het wel leuk vindt om in een mooie jurk te verschijnen op een leuk feest. Bovendien zegt ze het wel leuk te vinden om iets groots te vieren met vrienden. De vraag is het nu na zoveel jaar samen nog gaat gebeuren.

Veelgestelde vragen over Frans Vinju

We hebben de meest gestelde vragen over Frans Vinju voor je bij elkaar gebracht. Dit is een lijst met de vragen die jullie het meest gesteld hebben en de antwoorden.

Wat is de leeftijd van Frans Vinju?

Frans Vinju is momenteel 64 jaar oud. Dat maakt hem 22 jaar ouder dan zijn vriendin Hélène Hendriks die 43 jaar oud is.

Wie is de partner van Frans Vinju?

De partner van Frans Vinju is de presentatrice Hélène Hendriks. Pas kortgeleden werd bekend dat ze een relatie met elkaar hebben nadat roddelblad Privé foto’s van het koppel plaatste. Het koppel is echter al veel langer samen en wonen samen in een riante villa in Bavel.

Wat is het vermogen van Frans Vinju?

Het is moeilijk te zeggen wat het vermogen van Frans Vinju is. We verwachten dat hij toch zeker wel een miljoen ergens in heeft zitten. Frans is namelijk financieel adviseur en zat ooit in het vermogensbeheer. Daarbij woont hij samen met zijn vriendin Hélène Hendriks in een woning van bijna 1,5 miljoen. Die woning is overigens officieel niet van hem.

Heeft Frans Vinju kinderen?

Hélène Hendriks en Frans Vinju hebben samen geen kinderen. We weten niet of hij kinderen uit een eerdere relatie heeft.