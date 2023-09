Frans Timmermans: ‘Minimumloon moet naar 16 euro’

GL-PvdA komt vandaag met een knaller van een verkiezingsprogramma. Onder leiding van Frans Timmermans willen ze het minimumloon verhogen naar €16 per uur en introduceren ze een OV-klimaatkaart.

€16 minimumloon

GL-PvdA wil dat je fluitend naar je werk gaat. Ze willen het minimumloon verhogen naar €16 per uur. Dat is een flinke sprong van de huidige €12-€13. Dus, schoonmakers, bouwvakkers en supermarktpersoneel, er is hoop!

OV-klimaatkaart

Stel je voor, onbeperkt reizen in de daluren voor maar €49 per maand. Dat is het idee achter de OV-klimaatkaart. Niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor Moeder Aarde, zo is de gedachte.

Miljonairs en grote bedrijven betalen de rekening

Wie gaat dit allemaal betalen? Nou, GL-PvdA heeft daar ook over nagedacht. Miljonairs en grote bedrijven zullen meer belasting moeten betalen. Dus, geen zorgen, de rekening komt niet bij Jan Modaal te liggen. “We voeren voor mensen met vermogens boven een…