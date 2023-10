Frans Bauer wil de ring in met Rico Verhoeven en daagt hem uit (video)

Je kan veel over Fransje zeggen, maar die man is niet bang. En het Nederlandse volk kan altijd op hem rekenen als het aankomt op wat laagdrempelig, ouderwets vertier. Binnenkort krijgen we waarschijnlijk een van de meest iconische partijen in de geschiedenis van de vechtsport te zien. Wie er in de ring staan? Niemand minder dan Bauer en Verhoeven.

De Heb Je Even Voor Mij-hunk heeft officieel Rico Verhoeven uitgedaagd voor een potje matten. Op Instagram plaatst Fransje een video waar hij de bokshandschoenen al aanheeft. “Het wordt tijd!”

Geschikte kandidaat

Op 4 november zal het titelgevecht in het zwaargevicht gaan plaatsvinden tussen Rico Verhoeven en bulldozer Tariq Osaro. Allemaal leuk en aardig, maar met de wetenschap dat Frans binnenkort zijn debuut zal maken, lijkt dit toch een beetje kinderspel. Tariq mag zijn sportbroekje weer opvouwen en op de eerste beste trein richting huis stappen. We hebben een geschiktere kandidaat voor Verhoeven…