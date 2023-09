Frans Bauer voelt zich eenzaam en gaat aan de haal met plastic pop

Frans Bauer begint ernstige tekenen van eenzaamheid te vertonen. Als iemand weet waar zijn vrouwlief Mariska uithangt, zeg haar dan alsjeblieft zich eens te bekommeren om haar vent. Het mentale welzijn van Frans hangt tot die tijd aan een zijden draadje.

Flirten met paspop

Op Instagram plaatst Bauer een video waarin hij flirt met een plastic pop. En dat doet hij goed, dat moet je hem wel meegeven. Intens oogcontact, vlotte roze polo, assertieve aanpak. “Ja, als jij graag een handtekening van mij wil, dan krijg je die natuurlijk,” slijmt Bauer bij de mannequin. “Moet ik er iets leuks op zetten?” De stilte is oorverdovend.

Spanning buitenshuis

Frans stapte in 2008 in het huwelijksbootje met zijn schone Mariska. Een wijze les voor Maris: ook na 15 jaar is het van cruciaal belang om nog steeds oog hebben voor je mannetje. Laat Frans weten dat hij er toe doet. Nu is de rasartiest gedwongen het heft in eigen handen te nemen en de spanning buitenshuis te…