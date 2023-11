Frans Bauer trekt bruine strepen door NPO-pogramma (video)

Afgelopen dinsdag heeft Frans Bauer een slippertje gemaakt. Nee, hij heeft niet zijn lieftallige Mariska na vijftien jaar huwelijk bedrogen, dat nooit. In Frans we trust. Ons volksidool is compleet gestrekt gegaan in een modderpoel op nationale tv.

Uitglijder

In het programma ‘Leven zonder Letters‘ volgt Frans Bauer twaalf mensen die laaggeletterd zijn. Zijn eigen ouders waren beiden analfabeet, waardoor het onderwerp hem erg naar het hart gaat. In het programma hoopt hij deze mensen het vertrouwen in zichzelf terug te vinden.

In de uitzending van afgelopen dinsdag heeft Bauer flink lopen zandhappen. Op sociale media deelt hij de beelden waarin hij uitglijdt in de modder. “Dat was een lekker modderbad met Andre!”, zo schrijft Frans onder de video op Instagram. Hij laat weten dat de smak plaatsvond tijdens opnames van het NPO-programma ‘Leven zonder Letters’. In de reacties laten volgers massaal weten erg te moeten lachen om de video.