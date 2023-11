Frans Bauer neemt ingrijpend besluit over zijn huwelijk met Mariska

Frans Bauer en zijn vrouw Mariska Bauer zijn dit jaar vijftien jaar getrouwd. Ze stapten in het huwelijksbootje op 9 mei 2008.

Toen Frans Bauer en Mariska trouwden, hadden ze samen al drie zonen. De vierde, Lucas, kwam er pas na hun huwelijk. Omdat Lucas niet mee op de huwelijksfoto’s staat, hadden Frans en Mariska al een tijdje de droom om hun huwelijksgeloften nog een keer uit te spreken.

Op dit plan is hij nu teruggekomen. “Mariska en ik hoeven niet nóg een keer te trouwen”, zegt Frans tegen het Nederlandse Story. “Ook niet om onze huwelijksgeloften opnieuw uit te spreken.”

“We zijn getrouwd. Dat is voor ons het belangrijkste en dat we samen zijn in goede gezondheid”, vindt hij.

Het feit dat Lucas niet mee op hun trouwfoto’s staat, is voor hem geen probleem meer. “We hebben inmiddels genoeg familiefoto’s waar Lucas ook op staat”, klinkt het.