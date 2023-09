Frankrijk lanceert een certificaat voor finfluencers, inclusief crypto

In het licht van toenemende druk op de zogenaamde ‘finfluencers’, die financiële producten aanprijzen in hun online blogs, neemt Frankrijk een belangrijke stap met betrekking tot regulering. Frankrijk introduceert een vrijwillig certificeringsprogramma voor verantwoordelijke financiële beïnvloeders.

Educatieve module is opgezet

Op 7 september is aangekondigd dat 2 vooraanstaande Franse regulerende instanties, namelijk de ‘Autorité des Marchés Financiers’ (of AMF afgekort) en de ‘Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité’ (of ARPP afgekort), gezamenlijk een educatieve module hebben opgezet voor influencers actief in de financiële sector.

Het ‘Responsible Influence Certificate’ is sinds 2021 in omloop, oorspronkelijk geïntroduceerd door de ARPP. Tot op heden hebben meer dan 1.000 Franse influencers dit certificaat behaald….