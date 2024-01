Frank de Boer staat open voor Ajax-rentree: ‘Zou altijd luisteren’

Frank de Boer heeft in de RTL-talkshow Renze gereageerd de geruchten over een mogelijke terugkeer als trainer van Ajax. De 53-jarige oefenmeester is naar eigen zeggen nog niet benaderd, maar geeft aan wel open te staan voor een hernieuwd dienstverband in de Johan Cruijff ArenA.

In december 2010 maakte De Boer zijn debuut als hoofdtrainer toen Ajax hem aanstelde als opvolger van de ontslagen Martin Jol. De oud-verdediger leidde de club vervolgens vier jaar op rij naar de landstitel en veroverde in het seizoen 2013/14 bovendien de KNVB Beker. In de zomer van 2016 nam hij vervolgens afscheid om zijn geluk in het buitenland te gaan beproeven. De Boer tekende even later een contract bij Internazionale.



Daar hield hij het echter nog geen halfjaar vol. Ook een volgende avontuur, bij het Engelse Crystal Palace, strandde al na enkele desastreus verlopen maanden. Daarna was De Boer wel redelijk succesvol bij Atlanta United in de Verenigde Staten,…