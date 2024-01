Foto’s: zo zag Sarah van Soelen er vroeg uit, was niet best

Sarah van Soelen, werd in één klap beroemd doordat ze een relatie kreeg met André Hazes.

Het was weer eens uit met Monique, André was op zoek naar een nieuwe vrouw, die hij vond in Sarah van Soelen.

Ze hadden een korte relatie, het is inmiddels alweer over. Sarah van Soelen is inmiddels weer vrijgezel.

André, heeft weer een relatie met Monique. Sarah van Soelen is op dit moment een prachtige verschijning, dat was vroeger wel anders. Ze is zeker geen nature beauty.

In dit artikel laten we een foto zien hoe Sarah er vroeger uitzag.

© Instagram @sarahvansoelen

Foto’s zo zag Sarah van Soelen eruit op de basisschool

We hebben heel Facebook doorzocht en we hebben een foto gevonden van Sarah toen ze nog op de middelbare school, zie onderstaande vrouw.

We kunnen wel zeggen dat het geen extreem knap kind is. Met plastichirugie is het toch een mooie vrouw gevonden.

