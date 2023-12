FOTO’S: Linda de Mol is samen met Jeroen Rietbergen gespot op déze plek

Linda de Mol vreest niet langer de publieke opinie: zonder gêne gaat ze weer over straat met haar beruchte schatje Jeroen Rietbergen. De blondine wordt samen met Vieze Jeroentje gespot in de Sligro. Hier zijn de foto’s!

Maanden hielden ze zich schuil voor de medemens en de gretige lens van de paparazzi, maar lopen ze plots schaamteloos rond in het wild. Het is een wonder dat Lin gezien wil worden met de beste man, aangezien het Openbaar Ministerie hem vervolgd wegens verkrachting. Saampjes trokken ze er op uit om boodschapjes te doen bij de Sligro.

Eerste foto’s

Afgelopen zaterdag bevonden Jeroen en Linda zich op het grondgebied rondom de Sligro in Hilversum. Een spion zag het stel lopen en heeft direct wat kiekjes geschoten. Het resultaat daarvan staat deze week op de cover van de nieuwe Story (zie foto onder artikel). “De eerste foto’s van Linda de Mol en Jeroen samen,” luidt de kop.

Stront aan de knikker

…