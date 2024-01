Foto’s en tekst vertalen met Google Translate

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Als je op vakantie bent, is het heel irritant als je de borden en etiketten niet kan lezen. Gelukkig kan je met een simpele app op je telefoon op elk moment alles gewoon lekker vertalen naar het Nederlands. Deze workshop zal je heel wat ongemakkelijke momenten besparen in het buitenland en wie weet gewoon in je eigen stad of dorp. Niet iedereen is vloeiend in alle talen en met deze simpele truc kan je elke taal gemakkelijk naar het Nederlands vertalen, zodat je nooit meer tegen een taalbarrière aanloopt. Met Google Translate kan je tekst en foto’s vertalen en je kan je smartphone de tekst ook laten uitspreken, zodat je jezelf altijd verstaanbaar kan maken.

STAP 1 / Google Play Store openen

Om de app te installeren, moet je eerst de Google Play Store openen op je smartphone. Als je een nieuwe smartphone hebt, staat de Play Store…