Foto’s: dit is de nieuwe vriend van Marianne Timmer

Marianne Timmer, kennen we allemaal als oud-langebaanschaatster.

Ze was actief op 500, 1.000 en 1.500 meter.

Haar grootste successen behaalde ze in 1998.

Marianne won toen olympisch goud op de 1.000 meter.

Ook won ze met de Nederlandse ploeg goud op de ploegenachtervolging.

Helaas, is ze minder succesvol in de liefde.

Timmer, was pas 2 jaar getrouwd met haar eerste grote liefde, Peter Mueller toen ze gingen scheiden.

In 2012 trouwde ze met Henk Timmer, ook dat huwelijk hield geen stand.

Maar we hebben goed nieuws: Marianne Timmer is weer gelukkig in de liefde.

Ze heeft een relatie met een oude bekende volgens Libelle.

Jac Orie is de nieuwe vriend van Marianne Timmer volgens Libelle

Volgens het tijdschrift Libelle heeft Marianne Timmer een relatie met Jac Orie.

Komt die naam je bekend voor?

Dat kan! Jac Orie is namelijk de oude trainer van Marianne Timmer.

