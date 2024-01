Foto’s: dit is de nieuwe vriend van Jada Borsato

Jada Borsato, kennen we allemaal als de dochter van Marco Borsato en Leontine Ruiters.

De dochter van Leontine en Marco had lange tijd een relatie met Roeland Beelen.

Die relatie is inmiddels over. Jada, is inmiddels alweer gelukkig in de liefde, ze zal een relatie hebben met Rob van den Deijssel.

Hij deelde op Instagram een foto met de knappe Jada.

Wie is Rob van den Deijssel?

Rob van den Deijssel, is geboren in Soest. Hij houdt van motorcross en uitgaan, dat is te zien op zijn Instagram-account.

Rob, is net een half jaar klaar met zijn opleiding Civiele techniek.

Als bijbaan werkte hij bij het bouwbedrijf van zijn vader.

Rob, lijkt eerst nog te willen reizen, waarna hij op zoek gaat naar zijn eerste ‘echte’ baan.

© Instagram @jadaborsato

Rob was mee naar een film première

Jada, was aanwezig op de première van ‘Jesus Christ Superstar’ 2024.

Daar vroeg story hoe het zat tussen haar en Roeland, hier…

