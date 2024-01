Foto’s: dit is de knappe dochter van Jan Roos

RoddelPraat-maker Jan Roos is een paar jaar tijd een bekende Nederlander geworden.

Van een mislukte politicus, na de presentator van één van de bekendste YouTube-kanalen.

Jan, maakt RoddelPraat natuurlijk met Dennis Schouten.

Doordat Jan Roos in korte tijd enorm populair is geworden, komt zijn privéleven steeds meer in de spotlights te staan.

De YouTuber heeft uit zijn huwelijk drie kinderen, ze zijn nu niet meer samen.

Jan, heeft op dit moment een relatie met Joyce, zij runt haar eigen beautysalon in Bergen, de plaats waar ze met Jan en zijn kinderen woont.

© vsco @hannahlroos

Hannah Louise Roos is de dochter van Jan Roos

Ze is op dit moment 15 jaar oud en zit op het vwo.

Ze kan, net zoals haar vader, goed leren.

Op het Instagram-account van Hannah is ze samen met haar vader te zien.

Ze houdt van reizen, een drankje drinken met haar vriendinnen en van…

