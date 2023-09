Foto: Zeer luchtig geklede Iris Enthoven ziet buitenkansje en pakt Max Verstappen beet

De aantrekkelijke presentatrice Iris Enthoven heeft ook even de GP van Zandvoort bezocht. En natuurlijk moest ze met Max Verstappen op de foto.

Iris Enthoven heeft even een bijzondere foto gemaakt

De knappe presentatrice en influencer is nog maar net terug van Lowlands en moest alweer door naar een ander groot feest. Het was namelijk tijd voor de GP van Zandvoort en de aantrekkelijke blondine had natuurlijk een kaartje bemachtigd. En dus ging ze meteen op pad om de race te zien. Daar kreeg ze het voor elkaar om met Max Verstappen op de foto te gaan. En natuurlijk werd dat gelijk een ontzettend leuk plaatje. Iris Enthoven weet wel hoe ze een goede foto moet maken. En dat talent zette ze op Zandvoort optimaal in. Zo had ze weer een leuk kiekje voor haar fans om te bekijken.

Lees ook: Iris Enthoven deelt heerlijke foto met 2 dingen waar alle mannen van dromen

Het ontzettend korte rokje van Iris Enthoven

De knappe blondine had ook even, zoals je op de foto’s in de reeks…