Foto: Youtuber Gio zette Jade Anna aan de kant voor trio met Mdemma

De prachtige Jade Anna is door YouTuber Gio aan de kant gezet voor een wel heel erg bijzonder moment.

Jade Anna aan de kant geschoven door Gio

De knappe Jade Anna heeft het net uitgemaakt met YouTuber Gio, maar het drama begint nu alweer omhoog te komen. Achter de schermen speelt er namelijk een hoop en er is maar één dame die exact weet wat er is gebeurt. Yvonne Coldeweijer met haar juice kanaal, is er achter gekomen dat Gio niet zo netjes is geweest tegenover Jade Anna. En dat zou de reden zijn dat het nu uit is. De nieuwe vrouw in Gio zijn leven? Dat is MDemma, een influencer die haar geld vooral verdient met zeer pikante foto’s en video’s. Gio had al vaker contact met haar in het verleden en ze belandden zelfs ooit samen in een bad. Maar vooralsnog leek daar niks aan de hand. Toch bleek er meer te spelen.

Lees ook: Wow: Jade Anna gaat dankzij dit soort video’s niet heel lang vrijgezel blijven

Gio probeerde een bijzonder intiem momentje te hebben

De YouTuber ging…