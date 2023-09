Foto: Yolanthe Cabau showt haar geweldige rondingen in glimmend broekje

Yolanthe Cabau, die naam zelf roept eigenlijk al iets mysterieus en spannends op. Deze schoonheid van Spaans/Nederlandse makelij heeft onlangs een reeks hitsige, bijna sci-fi-achtige Instagram foto’s geplaatst, die ons allen sterretjes liet zien.

Strak zilver staat Yolanthe Cabau zeker niet verkeerd

Terwijl de zon langzaam weg zakt in de achtergrond, staat Yolanthe daar in een spannend zilveren setje. Haar ogen zwoel gericht op de camera. Het is een scene die misschien wel uit één of andere ondeugende sci-fi film zou kunnen komen. Die sensuele uitstraling in dat glanzende setje is zonder twijfel een perfect ingrediënt voor een zwoele sci-fi zomerfilm. Ook de foto waar ze haar haren laat vliegen komt flink speels over. Samen met haar zusje lijkt Yolanthe zich erg te vermaken tijdens het showen van hun zomerse lichamen.

Yolanthe Cabau spettert van je scherm

Yolanthe heeft onlangs nog in de Nederlandse film “Just Say Yes” gespeeld, waarin zij de hoofdrol heeft. Deze…